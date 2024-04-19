الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سميرة أحمد: رشحت سعاد حسني للسفيرة عزيزة

سميرة أحمد
سميرة أحمد

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إنها قدمت أدوارا كبيرة في بداياتها الفنية من ضمنها "أغلى من عينيا"، وأضافت: كان الدور يحتاج لأداء أقوى خاصة أن البطلة لا ترى، موضحة أن الفنان عبد الوارث عسر أفادها في الدور.

وتابعت: “كان يعلمني كيفية أداء الشخصية وكيفية نطق الحروف ولكي يعلمني ذلك قمت بالتمثيل معه قيس وليلي حيث كان هو قيس وأنا ليلى، ومن هنا تعلمت فن الإلقاء، مضيفة أنها ارتبطت بأدوار الضريرة وأحبت هذه الأدوار، ولم تزعل من لقب فنانة العاهات”.

وأضافت في الجزء الأول من حوارها اليوم الجمعة: “في فيلم الخرساء من إنتاج عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، درست الصم والبكم في إحدى مدارس الصم والبكم في المطرية وقمت بدراسة الشخصية”.

وأوضحت سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج: أنها في نفس التوقيت قامت بإمضاء فيلم آخر مع المنتج عبد العزيز فهمي وهو السفيرة عزيزة التي قامت بتمثيله بعد ذلك الفنانة الكبيرة سعاد حسني بناء على ترشيحي، ولكن عبد العزيز فهمي قال لحسن الإمام أننا سنحتاج إلى سميرة أحمد ساعتين فقط ولكن الإمام تمسك بضرورة أن أتفرغ له لذلك اعتذرت لعبد العزيز فهمي عن فيلم السفيرة عزيزة وتفرغت لفيلم الخرساء رغم حبي الشديد لدوري في السفيرة عزيزة، وطلبت من عبد العزيز فهمي أن تقوم بدور السفيرة عزيزة الفنانة سعاد حسني وكنت سببا في ترشيحها للفيلم وهو ما تم بالفعل.

الفنانة القديرة سميرة أحمد سميرة أحمد أغلى من عينيا فيلم الخرساء الخط العريض الحياة

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