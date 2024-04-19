علاقة صلاح السعدنى بشقيقه "الولد الشقى": أبى الذى لم تلده جدتى

تخطت علاقة الشقيقين محمود وصلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة حاجز الأخوة بل وصلت العلاقة إلى الأب والابن الأصغر، فبالرغم من أن فارق السن بينهما لا يتجاوز الـ16 عامًا، إلا أن هناك علاقة أبوية جمعت الثنائي منذ الصغر بالرغم من أن الوالد كان ما زال وقتها على قيد الحياة.

علاقة الراحلين محمود وصلاح السعدني

وبدأت العلاقة بينهما تترسخ عندما كان يرافق صلاح شقيقه الأديب والكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني منذ الصغر أثناء ذهابه إلى المنتديات الثقافية والتي كان محمود السعدنى أحد نجومها الكبار، وكان يحرص دائمًا على التواجد فيها بشكل يومي، وكان دائمًا ما يجلس معه في تلك الجلسات التي تجمع الأدباء سواء داخل منزلهم أو على أحد المقاهي التي كان يعتاد محمود السعدني الجلوس عليها في المنطقة التي نشأوا فيها بميدان الجيزة.

ووصلت علاقة الشقيقين إلى درجة كبيرة، حيث روى صلاح السعدني في أحد لقاءاته الصحفية أن شقيقه محمود كان يمثل بالنسبة له "الأب الذي لم تلده جدته" فكان محمود دائمًا شديد الاهتمام بتفاصيل حياته الشخصية منذ الصغر، وكان يرافقه أثناء ذهابه إلى مدرسته ويهتم بمظهره وملابسه وطعامه.

ويعتبر رحيل الكاتب الساخر أو كما لقب بـ"الواد الشقي" هزيمة كبيرة في حياة صلاح السعدني والذي تعرض لانهيار شديد عقب رحيل شقيقه عن عالمنا، وظهر في أعماله الفنية حيث لم يقدم لمدة عامين أي عمل فني، فضلًا عن قلة الأعمال التي قدمها عقب الوفاة، حيث لم يقدم سوى عملين دراميين فقط الأول بعنوان "الأخوة الأعداء" عام 2012، والثاني حمل اسم "القاصرات" عام 2013 والذي يعتبر آخر أعمال صلاح السعدني الفنية حتى الآن.

وفي عام 2010 أثناء إحدى ندوات المجلس الأعلى للثقافة لتأبين رحيل الأديب محمود السعدنى وصف صلاح السعدنى شقيقه بأنه لم يكن مجرد فرد واحد، وإنما كان قبيلة بحالها لما كان يتمتع به من تفكير في حال الأمة المصرية والعربية وكانت له قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الأدب، قائلًا: "من عاشره وعاش معه واقترب منه، جماعة ضخمة، أو هو قبيلة كاملة، حارة بكل ما فيها ومن فيها، لأنه كان كاتبًا متعدد المواهب".

ومن أشهر الجمل التي وصف بها محمود شقيقه صلاح في كتابه "المضحكون"، الذي يتناول فيه قصص الفنانين المضحكين بالسينما المصرية مثل فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي قال إن هناك علاقة صداقة قوية جمعت صلاح السعدني بالزعيم عادل إمام منذ أن كانا سويًا في كلية الزراعة ولولا ظهور مسرح التليفزيون ما كانا نجومًا وعلامات في السينما المصرية حتى الآن وكان الاثنان ما زالا يعملان سويًا في صحاري الوادي الجديد.

رحيل صلاح السعدني

وتوفي صباح اليوم الجمعة النجم الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

وتتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاء فقيدهم يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.