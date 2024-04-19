"مصر مابتسيبش حق ولادها".. أحمد حاتم يكشف عن شخصيته في فيلم "السرب"

كشف الفنان أحمد حاتم عن شخصيته التي يجسدها خلال أحداث الفيلم السينمائي "السرب" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 1 مايو المقبل بجميع سينمات جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية.

ونشر أحمد حاتم عدد من الصور له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" وهو مرتد الزي العسكري من داخل كواليس فيلم السرب وعلق قائلا: "الشاذلي.. مصر مبتسيبش حق ولادها فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

وقال أحمد حاتم في تصريح سابق لـ"الدستور" إنه يشارك فى الفيلم كضيف شرف في دور ضابط طيار يدعى "الشاذلي"، مضيفا أنه سعيد وفخور للغاية بوجوده في هذا العمل الوطني.

ويعد فيلم "السرب" أحد الإنتاجات الضخمة والمميزة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي التي أعلنت عن طرح العمل قريبا؛ لينضم لقائمة الأعمال الوطنية التي عكفت الشركة المتحدة على إنتاجها وتقديمها للجمهور المصري والعربي ضمن حملتها لزيادة الوعي ورفع روح الوطنية والهوية المصرية.

قصة وأحداث فيلم السرب

وتدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

ويتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبدالمغني، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.