احتفالًا بتحرير سيناء.. قناة "الدستور" تعرض أغنية الفنانة أنغام "حلفونا"

عرض "الدستور" عبر قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، أغنية المطربة أنغام، والتي تحمل عنوان “حلفونا”، وذلك احتفالًا بذكرى تحرير سيناء.

تحرير سيناء

كانت قد طرحت الفنانة أنغام أغنية وطنية جديدة باسم “حلفونا” عن سيناء والجيش المصري، ودعم مصر، في ظل الأحداث الجارية والأوضاع المحيطة.

والأغنية أطلقت من خلال شركة "+DS"، دعمًا للدولة المصرية وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تضمنت الأغنية عددًا من المشاهد التي تبرز قوة الجيش المصري والدولة المصرية، وتقول كلمات الأغنية: “حلفونا حلفونا .. على الأمانة اللي في إيدينا حلفونا حلفونا .. إن إحنا نشيلها في عينينا”.