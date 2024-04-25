الخميس 25 أبريل 2024
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مصر

عاجل|الرئيس السيسى: تحرير سيناء كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس عبر حسابه على فيسبوك: "نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة. إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا. نتذكر اليوم تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة".

الرئيس السيسي: تحرير سيناء كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل

وأضاف الرئيس: أن تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته. فلنجعل من هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء وطننا وتعزيز وحدتنا والعمل على رفعة شأنه بين الأمم. تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر.


 

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