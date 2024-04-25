هند رشاد: تحرير سيناء عيد عزة وكرامة لمصر ورمزًا ودليلًا على بطولات وتضحيات الجيش

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مصر تحتفل في 25 أبريل بذكرى عيد تحرير سيناء، حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية فى 25 أبريل 1982.

وقدمت النائبة هند رشاد، التهنئة للرئيس عبد السيسي والقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء" الحبيبة التي توافق 25 أبريل من كل عام، مؤكدًة أنه يوم عيد عزة وكرامة لمصرنا الغالية، ورمزًا ودليلًا على بطولات وتضحيات الجيش المصرى.

تحرير أرض سيناء

وأوضحت أن المصريين سيتذكرون دائما دور القوات المسلحة المصرية في تحرير أرض سيناء الغالية، وأن أبناء الوطن ما زالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهيرها بتضحيات أبنائها من القوات المسلحة والشرطة.

وأضافت النائبة هند رشاد أن مصر بذلت كل غالٍ ونفيس في سبيل استرداد أرض سيناء، وخاضت معركة تحرير طويلة، ولولا وحدة المصريين واصطفافهم، وحجم الدعم غير المسبوق الذي قدموه، وكذلك بسالة وبطولة وشجاعة قواتنا المسلحة لما تمكنا من الوصول إلى تحرير الأرض كاملة من العدو الصهيوني وهزيمته شر هزيمة.

وأكدت أن يأتي تزامنًا مع احتفالات أعياد التحرير؛ بدأت مصر بقيادة قائدها الحكيم المخلص الرئيس السيسي جني ثمار سنوات من العطاء والتنمية دشّنتها الدولة في كل ربوع سيناء حتى حولتها إلى مدينة تنموية متكاملة.