الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المؤتمر" ينظم الصالون السياسى الخامس "الحكم المحلى أهمية وضرورة" الإثنين

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، الصالون السياسي الخامس لعام 2024، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة".

الأحزاب السياسية والخبراء

وقال الدكتور مجدى مرشد مقرر الصالون السياسي للمؤتمر ونائب رئيس الحزب، إن الصالون السياسي سوف يتم عقده الإثنين المقبل، ويأتي في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظرائه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، والتي من بينها ملف الإدارة المحلية.

txt

النائب حازم الجندي يطرح روشتة وتوصيات لتطوير الإدارة المحلية

txt

وزير التنمية المحلية: الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجالات الإدارة المحلية لتطوير الكفاءات

وكشف حزب المؤتمر عن أن أبرز المشاركين في الصالون النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبوهميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، نائب رئيس حزب الحرية المصري، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

على جانب آخر، كشف النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن الفوائد المتوقعة من تطبيق التوقيت الصيفي بداية من اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه يمكن أن يوفر لشركات الكهرباء ما يقارب من 25 مليون دولار شهريًا.

وأوضح أنه خلال الأشهر الستة التي سيطبق فيها التوقيت الصيفي يُتوقع توفير حوالي 150 مليون دولار، وأكد أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية الشاملة على مستوى الجمهورية، باستثناء مناطق الخدمات الصحية والمصرفية، تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المتعلقة بالطاقة التي تمر بها المنطقة بأكملها. 

المؤتمر مغربية الادارة المحلية الأحزاب السياسية والخبراء رئيس لجنة الإدارة المحلية

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

"لإرسالها لأمانة الحوار الوطنى".. أحزاب سياسية تستعد لتقديم مقترحاتها بشأن الملفات الاقتصادية

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

المستقلين الجديد: "الحوار الوطنى بلا خطوط حمراء.. ومساحة الحرية تتسع للجميع"

الأكثر قراءة

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

عاجل| القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع زورق وطائرة مُسيرين فى مناطق يسيطر عليها الحوثيون

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

موعد إجازة البنوك في شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا

ضبط 16 كيلو حشيش في 3 محافظات

بينهم خادمة وتاجري خردة.. القبض على 10 متهمين بالسرقة في 4 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان في الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى