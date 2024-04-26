"المؤتمر" ينظم الصالون السياسى الخامس "الحكم المحلى أهمية وضرورة" الإثنين

ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، الصالون السياسي الخامس لعام 2024، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة".

الأحزاب السياسية والخبراء

وقال الدكتور مجدى مرشد مقرر الصالون السياسي للمؤتمر ونائب رئيس الحزب، إن الصالون السياسي سوف يتم عقده الإثنين المقبل، ويأتي في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظرائه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، والتي من بينها ملف الإدارة المحلية.

وكشف حزب المؤتمر عن أن أبرز المشاركين في الصالون النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبوهميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، نائب رئيس حزب الحرية المصري، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

على جانب آخر، كشف النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن الفوائد المتوقعة من تطبيق التوقيت الصيفي بداية من اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه يمكن أن يوفر لشركات الكهرباء ما يقارب من 25 مليون دولار شهريًا.

وأوضح أنه خلال الأشهر الستة التي سيطبق فيها التوقيت الصيفي يُتوقع توفير حوالي 150 مليون دولار، وأكد أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية الشاملة على مستوى الجمهورية، باستثناء مناطق الخدمات الصحية والمصرفية، تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المتعلقة بالطاقة التي تمر بها المنطقة بأكملها.