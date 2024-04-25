"محلية النواب" عن التوقيت الصيفى: يوفر لشركات الكهرباء 25 مليون دولار شهريًا

كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن الفوائد المتوقعة من تطبيق التوقيت الصيفي بداية من مساء اليوم الخميس، مؤكدًا أنه يمكن أن يوفر لشركات الكهرباء ما يقارب من 25 مليون دولار شهريًا.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفى

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه خلال الأشهر الستة التي سيطبق فيها التوقيت الصيفي يُتوقع توفير حوالي 150 مليون دولار.

خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

وفي سياق آخر، أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية الشاملة على مستوى الجمهورية، باستثناء مناطق الخدمات الصحية والمصرفية، تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المتعلقة بالطاقة التي تمر بها المنطقة بأكملها.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه مع تركيز الحكومة على توفير العملة الصعبة نأمل أن تنتهي من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في أقرب وقت ممكن، خاصة مع قدوم فصل الصيف، مشددا على ضرورة توفير المصالح الحكومية استهلاك الطاقة، واستغلال الطاقة المحفوظة في دعم الصناعة لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين، وكذلك على أهمية توعية المواطنين بضرورة توفير الطاقة قدر المستطاع.