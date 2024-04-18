الخميس 18 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس شعبة المستلزمات الطبية: قرار رئيس الوزراء سيخفف معاناة ملايين المواطنين وأسرهم

محمد إسماعيل عبده
محمد إسماعيل عبده

أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن جميع رسائل المستلزمات الطبية التي كانت عالقة بالموانئ، حيث يسهم ذلك في تخفيف المعاناة عن ملايين المواطنين وأسرهم.

وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة تعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل؛ لاستعراض الآثار الإيجابية والتطور المهم في سوق المستلزمات الطبية، بجانب عدد من الملفات المهمة خاصة القرارات التي أصدرتها هيئة الدواء المصرية دون التشاور والتنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي كان لها آثار سلبية خطيرة على استقرار سوق المستلزمات الطبية، خاصة أن تلك القرارات تؤدى إلى الإخلال بالهيكل القانوني السليم لشركات القطاع.

وأضاف أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية تطالب بحضور السيد رئيس الهيئة د. على الغمراوي، أو من ينوب عنه لمناقشة تلك القرارات وأثرها على المناخ العام لقطاع المستلزمات الطبية، الذي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية سواء الرقابية أو العاملون به من أجل خدمة أفضل للمريض المصري؛ باعتباره غاية وهدف عمل الجميع.

وقال إن الاجتماع سيناقش أيضًا آليات تفعيل دور الشعبة العامة في محاربة الغش التجاري والتدليس الذي يقوم به البعض ممن يزعمون انتماءهم للمهنة، حيث قررنا رفع شعار "من الآن لا فساد في المجال الطبي".

وحول الملف الثالث الذي سيناقشه الاجتماع أشار إلى أنه يتمثل في قرار المجلس القومي للأجور الذي يلزم القطاع الخاص بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 جنيه، حيث سنناقش مدى ملاءمة هذا القرار لطبيعة عمل قطاع المستلزمات الطبية، خاصة الشركات الصغيرة التي من الصعب عليها الالتزام بهذا القرار الذي قد يؤدي لموجة من تسريح العمالة.

على جانب آخر، قال محمد إسماعيل عبده إن الاجتماع سيتطرق أيضًا لتطورات عمل الجمعية الخيرية التي أقامتها الشعبة بمنطقة السيدة زينب لخدمة الأهالي وكذلك الجمعية المزمع إقامتها بمنطقة شبرا وهما منطقتان يكتظان بمحدودي الدخل الذين يحتاجون لكثير من المساعدات المالية والعينية والخدمات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع حريصون على المساهمة في الجمعيتين لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المجلس سيختتم جدول أعماله بمناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء الشعبة العامة، وتكريم كل من كان له دور بارز في نجاح الشعبة على مدى تلك السنوات وتعيين لجنة للإشراف على إقامة هذا الحفل.

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