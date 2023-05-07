الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة

تشهد البلاد، اليوم الأحد، انخفاضًا في درجات الحرارة، ويحل طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد، وطقس حار نهارًا على سيناء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بسبب ما تشهده الأجواء من تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 7 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 8 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 9 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

مائلا للبرودة طقس حار نهارا الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيس بوك القاهرة الكبرى لدرجة العظمى

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