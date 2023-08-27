سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال التعاملات المسائية اليوم

تصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية، نتيجة لسؤال المواطنين الدائم عن سعر الدولار نظرًا لارتباطه ببعض اسعار السلع في الأسواق، لذلك ننشر سعر الدولار اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة مقابل الجنيه المصري والليرة السورية.

سعر الدولار اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حيث شهد استقرارًا خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 27 أغسطس 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 27 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.