الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

مع بدء تعاملات المسافرين إلى الخارج حرصوا على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث واصلت أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري، الحفاظ على استقرارها في بداية التعاملات الأسبوعية للبنوك المصرية في والقطاع المصرفي، عند ذات المستوى الذي سجله سعر «الأخضر» بمستهل التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» في السطور القادمة، كل ما يتعلق بـ أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري.

وثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويأتي ذلك الاستقرار النسبي في سعر الجنيه مقابل الدولار لأكثر من 5 شهور ونصف.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك مصر اليوم الإثنين 28 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 28 أغسطس في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين 28 أغسطس

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس في بنك البركة الإسلامي

كما ثبت سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس في المصرف المتحد

في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك أبوظبي التجاري اليوم الإثنين 28 أغسطس

في بنك أبوظبي التجاري سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس في المصرف العربي الدولي

في المصرف العربي الدولي سعر الدولار حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

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