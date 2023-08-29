الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 29-8-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنتيني“: 12600 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 12600 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى“: 11400 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1900 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية : 1850 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13400 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 25500 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى : 26500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد :26000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه أرضه، وسجل سعر صويا، وسجل فول فات ”  محلى ” : 36500 جنيه ” أرضه ”، كما سجل صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” أرضه ”، فيما سجل طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” أرضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :17000 جنيه، كما بلغ سعر طن جلوتين ” مستورد ” : 48000 جنيه ، وبلغ سعر طن ردة بران محلى : 7500 جنيه، وبلغ سعر طن جلوتين ” محلى”: 45000 جنيه، وسجل طن سعر طن النخالة الخشنة :8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن أعلاف بادى 21500 جنيه ، كما سجل طن العلف نامى 21300 جنيه للطن ، فى حين سجل طن العلف ناهى 21000 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19500 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ 18000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 17500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 17000 جنيه للطن ، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم سعر طن الذرة سعر أردب الذرة أسعار أعلاف الدواجن اليوم سجل طن العلف سعر طن جيلوتين

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