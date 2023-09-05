الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"كونا" تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول خطورة الزيادة السكانية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، أن الزيادة السكانية "من أخطر القضايا" التي تواجه مصر وإفريقيا، مبينا أن "عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلاً".

ونقلت الوكالة الكويتية قول الرئيس السيسي في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الذي يعقد على مدار 3 أيام تحت شعار (سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة) إن تعداد سكان مصر يبلغ 105 ملايين نسمة إضافة إلى 9 ملايين نسمة موجودين "ضيوفا" على أراضيها وهي قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك.

وسلطت "كونا" الضوء أيضا على تأكيد الرئيس السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة، وإشارة الرئيس كذلك إلى أن مصر حدث بها حروب عدة أحدثها الحرب على الإرهاب التي استمرت نحو 10 سنوات خلال الفترة من 2011 - 2022 وكانت تكلفتها على الدولة "ضخمة جدا" منوها بأن حالة الاستقرار والأمن "جزء مهم وأصيل" في التطوير والتنمية وأحد العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني.

وينعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية وتشريف الرئيس السيسي وتحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، في الفترة من "5-8" سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر، برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص، وبلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

وكالة الانباء الكويتية رئيس الجمهورية الموارد الكبيرة سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة الاستقرار والأمن النمو السكاني

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