الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مواطنون من سيناء بعد حصولهم على العقود المؤمنة : "شكرًا للرئيس السيسى" (فيديو)

مواطنون من سيناء
مواطنون من سيناء بعد حصولهم على العقود المؤمنة

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية بمناسبة تسليم العقود للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية لتنمية سيناء، وعدد من نواب ومشايخ شمال سيناء.

احتفالية بمناسبة تسليم العقود للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء

ووجه أحد المواطنين من سيناء، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي النهضة والأمن والأمان في مصر، العقود المؤمنة ستكون مستقبلا لأولادنا". 

فيما قال مواطن آخر: "الشكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة التى سلمت العقود المؤمنة لأنها تعتبر ثمرة للمستقبل". 

كما قال مواطن سيناوى: "الشكر من أهالي شمال سيناء إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية على التنمية الشاملة التي حدثت في سيناء". 

 العقود المؤمنة تحفظ حقوق المواطنين

وتابع موطن آخر: "العقود المؤمنة سوف تحفظ حقوق المواطنين وتحمي أراضيهم وبداية التنمية والتنمية". 

وقالت سيدة من سيناء:"إن العقود المؤمنة جاءت بعد صبر طويل ووجهت الشكر للرئيس السيسي على الأمان الذي يحدث في سيناء وفخورة بأن رئيسي عبدالفتاح السيسي". 

وتمت مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء محافظة السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.

قيادة قوات شرق أهالي سيناء العقود المؤمنة القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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