لا يفوتك هذا المساء| مقطع فيديو يفضح أكاذيب الإخوان.. ومفاجأة فى صفقة محمد صلاح

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

رئيس الوزراء يستعرض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4489182

تموين الجيزة يتحفظ على 16 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

تمكن تموين الحيزة من التحفظ على 16 طن دقيق مخصص لإنتاج الخبز المدعم، قبل إعادة تدويره وتحويله إلى دقيق فاخر، لبيعة بالسوق السوداء، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، والاستيلاء على أموال الدعم.

حيث شنت مديرية تموين الجيزة، حملات رقابية، بقيادة هاله غريب، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع جهات الرقابة التموينية، لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، أسفرت عن الآتي: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4489154

مقطع فيديو يفضح أكاذيب الإخوان عن بيع قناة السويس وعلاقتهم بإيدي كوهين

كشف حسام الغمري، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية، كواليس لجوء الإخوان إلى الصهيوني إيدي كوهين، لترويج أكاذيب عن قناة السويس.

وأضاف خلال مقطع فيديو عرضه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار، المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تعاون تم بين القائد المتوج على عرش أعمال الإخوان باسطنبول، وإيدي كوهين الصهيوني". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4489196

المعارضة في الجابون تحث قادة الانقلاب على الاعتراف بالفوز في الانتخابات

حثت المعارضة الرئيسية في الجابون القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس علي بونجو أونديمبا على استكمال فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي والاعتراف بفوز مرشحهم في الانتخابات المتنازع عليها.

وقال تحالف "البديل 2023" أيضا إنه يدعو القوات الأمنية للمشاركة في المناقشات "من أجل تسوية الوضع في إطار وطني ومسؤول، وقال المتحدث باسم التحالف مايك جوكتان للصحفيين إن أفرادا من قوات الأمن انتشروا في كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل صناديق الاقتراع. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4489172

رسميًا.. هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2023

توج النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2022-2023.

وقاد هالاند فريق مانشستر سيتي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الانجليزي، بالإضافة إلى حصد لقب الدوري الانجليزي وكأسي الاتحاد الانجليزي ورابطة الأندية الانجليزية المحترفة بجانب تتويجهم بلقب السوبر الأوروبي في مطلع الموسم الجاري. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4489184

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

قال محمد نور، نجم اتحاد جدة السعودي السابق، إن المحترف المصري وجناح نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أصبح قريبًا من الانضمام للفريق قبل غلق باب القيد.

وقال “نور” في تصريحات له: "اتحاد جدة سيعلن صفقتين عالميتين فى غضون الساعات القليلة المقبلة". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4489164

هل تتأثر مصر بأمطار وأعاصير السعودية؟.. "الأرصاد" توضح

أطلقت المملكة العربية السعودية، مساء أول أمس الثلاثاء، الإنذار الأحمر الثاني مجددًا في مدينة مكة المكرمة وعدد من المناطق الأخرى، للتحذير من أمطار غزيرة وبرد وثلوج وانعدام في الرؤية والرياح النشطة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في السعودية في بيان عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الإنذار الأحمر يشمل منطقة مكة المكرمة وأضم وميسان والعرضيات، ومنطقة الباحة والحجرة والمخواة، والعقيق والقرى والمندق، وعسير والمجاردة ومحايل، والنماص وبلقرن وتنومة وغيرها من المناطق الأخرى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4489058