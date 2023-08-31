الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقطع فيديو يفضح أكاذيب الإخوان عن بيع قناة السويس وعلاقتهم بإيدى كوهين

الإخوان
الإخوان

كشف حسام الغمري، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية، كواليس لجوء الإخوان إلى الصهيوني إيدي كوهين، لترويج أكاذيب عن قناة السويس.

وأضاف خلال مقطع فيديو عرضه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار، المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تعاون تم بين القائد المتوج على عرش أعمال الإخوان باسطنبول، وإيدي كوهين الصهيوني".

الغمري: الإخوان مستعدة للتعاون مع الشيطان لإسقاط النظام في مصر

وتابع الغمري: "وأبرز ثمار التعاون عن خطة ثلاثية بين شخص معارض في أمريكا خارج من مصر في التسعينات على نشر عقد مزور لبيع قناة السويس، في الوقت الذي غرد فيه كوهين بصحة العقد، وإن النظام في مصر يبيع قناة السويس لشركة إسرائيلية".

وأكد حسام الغمري، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن الإخوان لديهم استعداد كامل للتعاون مع أعداء الوطن لإسقاط النظام، قائلا: "الإخوان عندهم استعداد يحطوا إيديهم في إيد الشيطان عشان يوقعوا النظام في مصر".

قناة السويس بيع قناة السويس أكاذيب بيع قناة السويس الإخوان حسام الغمري

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