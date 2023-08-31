رسميًا.. هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2023

توج النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2022-2023.



وقاد هالاند فريق مانشستر سيتي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الانجليزي، بالإضافة إلى حصد لقب الدوري الانجليزي وكأسي الاتحاد الانجليزي ورابطة الأندية الانجليزية المحترفة بجانب تتويجهم بلقب السوبر الأوروبي في مطلع الموسم الجاري.

رسميًا.. إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا 2023

وأعلن تتويج هالاند بجائزة أفضل لاعب في أوروبا أثناء إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا وسحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويقام اليوم حفل إعلان جوائز الأفضل في أوروبا عن موسم 2022-2023، على صعيد اللاعبين والمدربين لكرة القدم رجال وسيدات، كما سيتم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في آخر نسخة بنظامها القديم قبل أن تقام في الموسم المقبل بمشاركة 36 فريقًا.

وتنافس هالاند على الجائزة مع زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروين، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا.

ولعب هالاند 53 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، وسجل 52 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق.

وحقق هالاند جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي وجائزة أفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة هداف الدوري الانجليزي بتسجيله 36 هدفًا.



وحطم هالاند العديد من الأرقام القياسية في الدوري الانجليزي وعلى رأسها الرقم المسجل باسم الدولي الوطني محمد صلاح، نجم ليفربول كأكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد بالبريميرليج، إذ سجل صلاح 32 هدفًا في موسم واحد فيما سجل هالاند 36 هدفًا.

وسبق أن توج الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022 الماضي، بعد تألقه رفقة ناديه السابق ريال مدريد، ومساهمته في تتويجهم بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



جوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2022-2023

كما توج الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في أوروبا على حساب نظيريه الإيطاليين سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي، ولوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لنابولي والحالي لمنتخب إيطاليا.

وحقق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن الموسم الماضي، بعدما قاد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.