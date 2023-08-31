تموين الجيزة يتحفظ على 16 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

تمكن تموين الحيزة من التحفظ على 16 طن دقيق مخصص لإنتاج الخبز المدعم، قبل إعادة تدويره وتحويله إلى دقيق فاخر، لبيعة بالسوق السوداء، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، والاستيلاء على أموال الدعم.

حيث شنت مديرية تموين الجيزة، حملات رقابية، بقيادة هاله غريب، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع جهات الرقابة التموينية، لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، أسفرت عن الآتي:

ضبط 325 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50كجم بنواحي مختلفة بدائرة المحافظة.

ضبط عدد 33 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 20كجم داخل منخل بدائرة قسم الوراق.

تم ضبط 6203 علبة سجائر بدون فواتير، وبيع بأزيد من السعر، وأخرى مجهولة المصدر بنواحي مختلفة بدائرة المحافظة.

تم ضبط كمية 875 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.

ضبط 29 أسطوانة بوتاجاز زنة 12.5 للاستخدامها في الأغراض التجارية.

ضبط 106 أجولة دقيق فاخر استخراج 72% بدون فواتير بنواحي مختلفة بدائرة المحافظة .

ضبط طن من اللحوم المفرومة والدواجن بالاشتراك مع الطب البيطري غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

ضبط 9 أطنان مواد بلاستيك ومخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع أدوات المائدة.

ضبط عدد 12120 لتر زيوت سيارات بدون فواتير بمخزن بدون ترخيص بناحية الوراق.

ضبط عدد 312 زجاجة زيت طعام مدعم قبل بيعها خارج منظومة الدعم.

ضبط عدد 600 عبوة معجون صابون بدون بيانات داخل مصنع بدون ترخيص.

18 شيكارة نخالة ناعمة زنة 45 كجم بدون فواتير داخل منخل بدون ترخيص.

16 جركن زيت طعام حر زنة الجركن 20كجم داخل مخزن بدون ترخيص.

103 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زنة 800مللي داخل مخزن بدون ترخيص.

100 شيكارة أرز زنة الشيكارة 10كجم بدون فواتير داخل مخزن بدون ترخيص.

30 باكتة سكر زنة 10كجم بدون فواتير داخل مخزن بدون ترخيص.

50 جركن مواد كيماوية زن الواحد 20 لتر بمخزن بدون ترخيص.

200 برميل مواد كيماوية زنة البرميل 125 كجم بمخزن بدون ترخيص.

200 شيكارة نترات الصوديوم زنة الشيكارة 25 كجم بمخزن بدون ترخيص.

80 شيكارة صودا كاوية قشور زنة الشيكارة 25 كجم بمخزن بدون ترخيص.

75 شيكارة صودا كاوية بودرة زنة الشيكارة 25 كجم بمخزن بدون ترخيص

700 لتر مولاس قصب

1000 لتر سبيرتو

3000كجم معسل تحت التصنيع

2500 كيس ملح نور زنة 350 جم

7200 كيس ملح الخير زنة 450

325 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

14 جركن مواد كيماوية بمخزن بدون ترخيص زنة الواحد 20 لتر بناحية الحوامدية.

4 براميل مواد كيماوية زنة الواحد 250كجم بناحية الحوامدية.

ضبط عدد 263 بطاقة تموينية داخل مخبز بناحية الهرم.