الرقابه المركزية والتجارية بالجيزة تعلن أهم حملاتها خلال اغسطس 2023

في ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة للمرور علي كافة الانشطة التموينية والتجارية

تم مرور مفتشي الرقابه المركزية والتجارية علي مستوي المحافظة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣ علي الانشطة التموينية والتجارية في ضوء تعليمات هالة غريب وكيل وزارة التموين - مدير مديرية تموين الجيزة وتحت اشرافها واسفرت الحملات على الاتي :-

١ - تم ضبط مصنع بدون ترخيص لصناعة معجون الصابون وتم التحفظ على جميع منتجات المصنع وعددها ٦٠٠٠عبوة معجون صابون وبدون بيانات وقام الحى بتشميع المصنع .

٢- تم ضبط مصنع بدون ترخيص لصناعة منتجات الزيوت والطحينة وقد تحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص .

٣- تم تحرير مخالفات عدم وجود شهادة صحية لمحل مفرمة اللحوم وتم التحفظ على كميات متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 16طنًا

- تم ضبط 2675 علبة سجائر مختلفة الانواع

- تم ضبط عدد 26 أسطوانة بوتاجاز

- تم ضبط زجاجات مياه معدنيه بكميه قدرها 1000 لتر مياه غازية

- تم ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومواد طبية خطرة لإعادة تدويرها .

في مجال المطاحن والمخابر البلدية

- تم ضبط 1181 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية

تم ضبط كميه من الدقيق البلدي المدعم نسبة استخراج ٨٧.٥ % قدرها 11 طن أحدى عشر طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء لغرض غير المخصص لها

تنوعت القضايا مابين تجميع والاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص وعدم نظافة ادوات المعجن وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل تفتيش .

في مجال الاسواق

تم ضبط 438 قضية شملت عدم الاعلان عن الاسعار وبيع بازيد من السعر وبيع بدون تراخيص وعدم حمل شهادة.

وتم ضبط 11 قضية في مجال المواد البترولية تضمنت غلق مستودعات وعدم الاعلان عن الاسعار بالمستودع ومحطات وقود وقضايا أخرى.

- شن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنيين .

1- تم تحرير محضرجنح لمنخل لمزاولتة نشاط بدون ترخيص وتجميعه حصصه تموينيه لبيعها فى السوق السوداء بدون وجه حق وتم مصادره 38 جوال دقيق استخراج 87.5% و18 شيكاره نخاله ناعمه زنه الشيكاره 45 كيلو جرام وتم التحفظ على المضبوطات بمطحن الوحده بامبابه .



2 - تم تحرير محضر جنح لمخزن مواد غذائيه لمزاولته نشاط بدون ترخيص وعدم وجود فواتير وتم التحفظ على 21 جوال دقيق استخراج 72%

- تم ضبط 16جركن زيت طعام حر زنه الجركن 20 كيلوجرام

- تم ضبط 103 كرتونه زيت ريحانه بكل كرتونه 12زجاجه 800ملى

- تم ضبط 100 شيكاره ارز متوسط الحبه زنه السياره 10 كيلوجرام

- تم ضبط 30 باكته سكر ريحانه بكل باكته10 كيلو جرام

3- تم تحرير محضر جنح لمخزن مواد كيماويه لمزاولته نشاط بدون ترخيص وعدم وجود فواتير .

- تم التحفظ على 50 جركن زنه الجركن 20 لتر

- تم ضبط 200 برميل زنه البرميل 125 لتر

- تم ضبط 200 شيكاره زنه الشيكاره 25 كيلوجرام نترات صوديوم .

- تم ضبط 80 شيكاره زنه الشيكاره 25 كيلوجرام صودا كاويه قشور و 75 شيكاره زنه الشيكاره 25 كيلوجرام بودره .

- تم تنفيذ قرار نيابة الوراق وإعدام كمية 8500كجم مواد غذائية بالمدفن الصحي بشبرامنت بالاشتراك مع مديرية الصحة بالجيزة .

تم تحرير عدد 2 محضر عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط لمطعم وسوبر ماركت

تحرير عدد 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين بسوبر ماركت

3- تم ضبط 66 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50كجم بنواحي مختلفة بدائرة المحافظة .

4- تم ضبط 4502 علبة سجائر بدون فواتير + بيع بأزيد من السعر + مجهولة المصدر بنواحي مختلفة بدائرة المحافظة .

5- تم ضبط كمية 875 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية .

6- ضبط 26 أسطوانة بوتاجاز زنة 12.5 للاستخدامها في الاغراض التجارية.

7- ضبط 85جوال دقيق فاخر استخراج 72% بدون فواتير بنواحي مختلفة بدائرة المحافظة .

8- ضبط طن من اللحوم المفرومة والدواجن بالاشتراك مع الطب البيطري غير صالحة للاستهلاك الادمي .

9- ضبط 9 طن مواد بلاستيك ومخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع ادوات المائدة .

10- ضبط عدد 670 كرتونة زيوت سيارات بدون فواتير بمخزن بدون ترخيص بناحية الوراق .

11- ضبط عدد 33 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 20كجم داخل منخل بدائرة قسم الوراق