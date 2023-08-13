"تموين الجيزة": ارتفاع نسبة المشاركة بالأوكازيون الصيفي لـ258 محلا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، ارتفاع عدد المحال المشاركة بفترة التصفية الثانية (الأوكازيون الصيفي) إلى 258 محلا على مستوي المحافظة منذ بدء الموسم وحتى الآن.

وأكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام تلك المحال بوضع سعرين على المنتج إضافة إلى منع الأوكازيون الوهمي، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة.

أوضحت أن المحال المشاركة مقسمة إلى 5 قطاع عام و253 قطاع خاص و32 استثماري، مشيرة إلى أن محلات الملابس تصدرت قائمة المشاركين بـ 193 محلا ، والمحلات الشاملة 17 فرعا والمنتجات الجلدية بـ 20 محلا ومستحضرات التجميل 8 محلات والأدوات المنزلية 6 محلات و4 للسجاد.

وشددت غريب على أنه ستكون هناك في رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.