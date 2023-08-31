المعارضة فى الجابون تحث قادة الانقلاب على الاعتراف بالفوز فى الانتخابات

حثت المعارضة الرئيسية في الجابون القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس علي بونجو أونديمبا على استكمال فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي والاعتراف بفوز مرشحهم في الانتخابات المتنازع عليها.

وقال تحالف "البديل 2023" أيضا إنه يدعو القوات الأمنية للمشاركة في المناقشات "من أجل تسوية الوضع في إطار وطني ومسئول، وقال المتحدث باسم التحالف مايك جوكتان للصحفيين إن أفرادا من قوات الأمن انتشروا في كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل صناديق الاقتراع.

وأضاف أنهم على هذا النحو كانوا "أول الشهود" على "النصر الواضح" الذي حققه مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا.

وجاء إعلان الانقلاب في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد لحظات فقط من إعلان المشرف على الانتخابات الوطنية فوز بونجو بولاية ثالثة بنسبة 64.27٪ من الأصوات.

لماذا يستطيع مدبرو الانقلاب في الجابون الاعتماد على الدعم الشعبي؟





وقبل إعلان النتائج، اتهم الأستاذ الجامعي بونغو بغضب بـ"الاحتيال" وطالب بتسليم السلطة "دون إراقة دماء".

كما شكر جوكتان الجيش نيابة عن "وطن ممتن" لوقوفه في وجه "الانقلاب الانتخابي" وتجنيب البلاد خسائر في الأرواح.

ودعا الجيش إلى "الإشراف" على استئناف عملية جمع نتائج الانتخابات الرئاسية التي قال إنها "ستشهد إضفاء الطابع الرسمي على فوز السيد أوندو أوسا في صندوق الاقتراع".

وظهرت مجموعة من العسكريين على التلفزيون الرسمي ليعلنوا أنهم يستولون على السلطة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، سعياً لإقالة الرئيس الذي تتولى عائلته السلطة منذ ما يقرب من 56 عاماً. وقد قدم الضباط أنفسهم كأعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات.

وفي حالة نجاحه، سيكون الانقلاب هو الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020. وكان آخرها، في النيجر، في يوليو، بينما استولى الجيش أيضًا على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد.

وفي مقطع فيديو يبدو أنه من مكان احتجازه في منزله، دعا بونجو أونديمبا الناس إلى "إحداث ضجيج" لدعمه.

وبدلاً من ذلك نزلت الحشود إلى شوارع العاصمة وغنوا النشيد الوطني للاحتفال بمحاولة الانقلاب ضد أسرة متهمة بالثراء من ثروات موارد البلاد بينما يكافح العديد من مواطنيها من أجل تدبر أمورهم.

وقال الضباط إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع الغابونية وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.