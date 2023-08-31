اليوم.. جلسة طارئة بالاتحاد الإفريقى لبحث الأوضاع فى الجابون

أعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، عقد جلسة مباحثات طارئة عن الأوضاع في الجابون عقب الإطاحة بالرئيس على بونجو، اليوم الخميس، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

سيطرة ضباط الجيش في الجابون على السلطة

وسيطر أمس، ضباط الجيش في الجابون على السلطة، قائلين إنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، وأنهم "بسبب تدهور متواصل للحماية الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

فيما أعلنوا عن حل كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية.