الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل تتأثر مصر بأمطار وأعاصير السعودية؟.. "الأرصاد" توضح

أمطار
أمطار

أطلقت المملكة العربية السعودية، مساء أول أمس الثلاثاء، الإنذار الأحمر الثاني مجددًا في مدينة مكة المكرمة وعدد من المناطق الأخرى، للتحذير من أمطار غزيرة وبرد وثلوج وانعدام في الرؤية والرياح النشطة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في السعودية في بيان عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  أن الإنذار الأحمر يشمل منطقة مكة المكرمة وأضم وميسان والعرضيات، ومنطقة الباحة والحجرة والمخواة، والعقيق والقرى والمندق، وعسير والمجاردة ومحايل، والنماص وبلقرن وتنومة وغيرها من المناطق الأخرى.

هذا الإنذار انتاب عدد كبير من المواطنين في مصر بحالة من القلق والتوتّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، دفعهم ذلك إلى التساؤل حول ما إذا كانت مصر ستتأثر بهذه التيارات والأجواء الصخبة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، إضافةً إلى الأمطار والرياح التي تسببت في موجة إعصار شديدة أجبرت السعوديين على عدم الخروج من منازلهم لأيام متتالية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تعرضت مؤخرًا إلى حالة من التغيرات الجوية صاحبتها أمطار غزيرة ورياح متقلبة تسببت في إتلاف عددًا من الأشجار وفرار بعض المواطنين من ساحة الحرم المكي ومن أمام الكعبة المُشرّفة، نتيجة الموجة الرياحية الممطرة والبرق التي اجتاح المناطق السعودية وتسببت في بعض الخسائر.

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من جهتها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تأثر مصر بالظواهر الجوية المعرضة لها المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام، والتي نفت حدوثها، مؤكدة أن ما يحدث في المملكة هو بسبب الطبيعة الجبلية والصحراوية التي بطبعها تُساعد على تشكّل السيول.

وأكدت هيئة الأرصاد على أنَّ مصر بعيدة كل البُعد عن هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، مُشيرة إلى أنَّ البلاد تشهد استقرارًا تامًّـا في الأحوال الـجويـة.

 

ظواهر جوية تتأثر بها مصر

فيما أوضح خبراء الأرصاد أنَّ ما تتأثر به مصر خلال هذه الفترة، هي كتل هوائية فقط، قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، تعمل على انخفاض الحرارة، ويبدأ ذلك اعتبارًا من غدٍ الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

جدير بالذكر أن انتهاء فصل الصيف رسميًا سيكون يوم 22 سبتمبر، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مُشيرة  إلى أن متوسطات درجات الحرارة خلال سبتمبر، أقل من أغسطس، وتتسم أغلب أيامه بالاعتدال في درجات الحرارة.

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