"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية وحالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المُقبلة على جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الفترة الممتدة من السبت 26 أغسطس إلى الخميس الموافق 31 من أغسطس الجاري 2023.

ووفقًا لما رصدته خرائط الأقمار الصناعية، فتستمر فرص الأمطار مع نشاط الرياح الذي يحسن من حالة الأجواء، بينما تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس حار نهارًا، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل رطب خلال الليل.

وعن أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة، فتتمثّل في نشاط للرياح على بعض المناطق، والتي بدورها تُقلّل من درجة الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، على أن يكون الطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحا

كما تشهد البلاد شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتّى السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء معتدلة، ودرجات الحرارة تكون أقل من المعدلات الطبيعية في معظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أن الطقس خلال فترات النهار حار رطب بسبب زيادة أشعة الشمس والرطوبة، والتحسن يكون في فترات الليل وساعات المساء.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة على خليج السويس الذي سيكون غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية لأن ارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر، وكذلك الأمر في البحر الأحمر، والبحر المتوسط مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة على جميع أنحاء الجمهورية: