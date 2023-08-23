الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تكشف سبب العاصفة الترابية التى غطت سماء مدينة أبوسمبل

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب التقلبات الجوية في أبو سمبل  وانتشار الرياح المحملة بالأتربة، مؤكدًا أن الحدود الجنوبية لمصر تأثرت نتيجة السحب الرعدية الموجودة شمال دولة السودان والتي كان متوقعًا أن تصل للحدود المصرية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الحدود الجنوبية متأثرة بهابط من السحب الرعدية نتيجة اختلاف درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، والموجودة على الأرض، ونتيجة لذلك يحدث تيار هابط على سطح الأرض يؤدي لإثارة الأتربة والرمال.

وأكد القياتي أن جنوب مصر يتأثر بالحزام المداري وبدأت أبو سمبل تتأثر نتيجة الهواء وحصل إثارة للرمال وامتدت شمالًا حتى وصلت لشمال أسوان والمجرى الملاحي لبحيرة ناصر، موضحًا أن آخر مدى لها يكون على الحدود الجنوبية ولكن المحافظات الأخرى بمنأى تمامًا عن هذه الظاهرة.

تفاصيل الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة

وتابع أن الأجواء مستمرة في الاستقرار ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية وربما تقل عنها، مشيرًا إلى أننا نشهد ارتفاعًا في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط والتي تصل إلى 3.5 متر.

وأشار إلى أن جنوب الصعيد يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بزيادة 4 درجات وتصل إلى 44 درجة مع سقوط بعض الأمطار نتيجة السحب الرعدية شمال السودان. 

الأرصاد ابو سمبل التقلبات الجوية الرياح المحملة بالأتربة السحب الرعدية درجات الحرارة

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