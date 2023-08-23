الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب العاصفة الترابية.. محافظ أسوان يوجه بوقف حركة الملاحة ببحيرة ناصر

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية مفاجئة شديدة غطت سماء مدينة أبوسمبل السياحية، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية. 

وقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر 

ووجه عطية، بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة، ولحين تحسن حالة الطقس، مع رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات. 

وناشد المواطنين بالمدينة السياحية بالإلتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار. 

التنبيه على السائقين 

فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بطريق أسوان/ أبوسمبل السياحى بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية. 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

وأكد  أن هناك تواصل مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، حيث إنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول. 

يذكر أن غطت الأتربة سماء مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، نظرًا لعاصفة ترابية شديدة، ما أدى إلى انعدام الرؤية بشكل نسبى علي الطرق.

أسوان حركة الملاحة العاضفة الترابية ابو سمبل بحيرة ناصر

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