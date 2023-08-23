الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

زاد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، عبر المنصات الإلكترونية لرغبة الملايين من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية في التأقلم مع طبيعة الحالة الجوية، خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الصيف وبداية تحسن درجات الحرارة تدريجيًا في العديد من أنحاء البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، حيث أكد خبراء الهيئة أن هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس وهدوء في نشاط الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة في كافة المحافظات.

وتسجل درجة الحرارة في محافظات القاهرة الكبرى نحو 33 درجة مئوية، في حين تصل درجة الحرارة المحسوسة نحو 36 درجة وتنخفض خلال ساعات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر بسبب غياب أشعة الشمس وتراجع نسبة الرطوبة.

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على الرغم من تحذيرات الأرصاد.. استقرار فى الحالة الجوية اليوم الأربعاء (صور)

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وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء الصيفية المعتدلة مستمرة على معظم محافظات الجمهورية، وأن معظم الكتل الهوائية تؤثر على محافظات شمال البلاد قادمة من البحر الأحمر، وتحمل كميات كبيرة من بخار الماء، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعات طفيفة نهاية الأسبوع الحالي بنحو درجة أو درجتين مئوية مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23 /8 /2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 فى محافظات مصر

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الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية ونشاط للرياح حتى الجمعة المقبل


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.
 

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