درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 فى محافظات مصر

مع بدء يوم جديد يحرص آلاف المصريين قبل التحرك من منزلهم في الصباح الباكر على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.

وشهد طقس اليوم التسجيل لعدد من المحافظات أقل درجات للحرارة في البلاد اليوم الثلاثاء، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في محافظات مصر.

وسجل عدد كبير من محافظات الجمهورية، أقل درجات حرارة في اليوم الثلاثاء، ووصلت بها درجة الحرارة العظمى إلى حوالي 31 درجة.

وجاءت جميع درجات الحرارة العظمى في محافظة العلمين ومدينة مرسى مطروح ومحافظة دمياط ومحافظة بورسعيد ومدينة العريش ورفح، 31 درجة، ومحافظة الإسكندرية ومحافظة كفر الشيخ ودمنهور 32 درجة.

فيما تم تسجيل أقل درجة حرارة صغرى في سانت كاترين بمقدار حوالي 18 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء 21 درجة، وفي سيوة 21 درجة، وفي السلوم 23 درجة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، يسود طقس حار رطب في القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد في ساعات النهار.

فيما سوف يسود طقس معتدل الحرارة وطقس رطب على شمال البلاد إلى مناطق شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد في ساعات الليل.

وفيما يلي جميع تفاصيل درجات الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى، اليوم الثلاثاء، على محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

محافظة القاهرة 33- 25.

محافظة العاصمة الإدارية 33- 25.

محافظة 6 أكتوبر 34- 24.

مدينة بنها 33- 25.

محافظة دمنهور 32- 25.

وادي النطرون 33- 24.

محافظة كفر الشيخ 32- 24.

المنصورة 33- 25.

الزقازيق 33- 25.

شبين الكوم 33- 25.

طنطا 32- 24.

دمياط 31- 25.

بورسعيد 31- 24.

الإسماعيلية 35- 22.

السويس 34- 23.

العريش 31- 24.

رفح 31- 24.

رأس سدر 36- 26.

نخل 35- 21.

مدينة كاترين 35- 18.

الطور 34- 28.

طابا 36- 25.

شرم الشيخ 40- 30.

محافظة الإسكندرية 32- 24.

العلمين الجديدة 31- 24.

مطروح 31- 24.

السلوم 34- 23.

سيوة 36- 21.

رأس غارب 37- 28.

الغردقة 38- 29.

سفاجا 39- 29.

مرسى علم 40- 29.

شلاتين 42- 31.

حلايب 37- 29.

أبو رماد 38- 29.

رأس حدربة 38- 28.

الفيوم 36- 25.

بني سويف 36- 24.

المنيا 37- 24.

محافظة أسيوط 38- 24.