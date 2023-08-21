الإثنين 21 أغسطس 2023
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استشارى تغذية يقدم نصائح للتعامل مع الأطفال فى الطقس المتقلب

جريدة الدستور

قدم الدكتور عمر الألفي، استشاري طب الأطفال والتغذية، عدة نصائح للأمهات لحماية الأطفال من تقلبات الطقس بالتزامن مع درجات الحرارة المتقلبة.

وأشار استشاري طب الأطفال والتغذية، في مداخلة هاتفية، على القناة الأولى، إلى وجود خطأ تقوم به معظم الأمهات وهو أنه مع التقلبات الجوية وتغير حالة الطقس يبدأن في تغيير نوعية ملابس الأطفال ودرجات التكييف والمراوح، وهذا يجعل الطفل أكثر عرضة للبرد والإصابة بالفيروسات.

وكشف استشاري طب الأطفال والتغذية، عن أن القدوم من الخارج والطفل يشعر بالحرارة على التكييف مباشرة يؤدي للإصابة بنزلات البرد وحالات الإعياء الشديدة وهنا على الأمهات توخي الحذر والحرص على شرب الأطفال المياه باستمرار أيا كانت حالة الطقس.

وأكد استشاري التغذية، أن الأطفال الذين يتعدى عمرهم عاما أو أكثر لا بد أن يتناولوا كوبين من الماء يوميا على الأقل، وعند قدوم الطفل من الخارج للمنزل يُفضل أن يرتاح قليلا من حرارة الجو ويغير ملابسه ولا مانع من تشغيل التكييف ولكن على درجة حرارة معتدلة وليست منخفضة إلى حد كبير.

استشاري التغذية طب الاطفال

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