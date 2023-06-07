الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

على الرغم من تحذيرات الأرصاد.. استقرار فى الحالة الجوية اليوم الأربعاء (صور)

الحالة الجوية
الحالة الجوية

شهدت حالة الطقس اليوم الأربعاء استقرارًا إلى حد ما، وذلك عبر الرغم من تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود عواصف ترابية وأمطار رعدية، إلا أنه حتى الساعات الأخيرة من نهار اليوم الأربعاء وسادت حالة من الاستقرار للحالة الجوية صاحبها ارتفاع في درجة الحرارة فقط.

ورصدت "الدستور" الحالة الجوية في الشوارع، والتي ظهرت مستقرة إلى حد ما ولم تشهد وجود أي عواصف ترابية أو أمطار رعدية، على الرغم من التحذيرات بأنه سوف تضرب البلاد موجة طقس سيئ خلال اليوم وغدًا الخميس.

وكانت قد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية بعد موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد اليوم وغدًا الخميس.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن العواصف الترابية وموجة الطقس السيئ ستستمر حتى مساء الجمعة، لتتحسن الأحوال الجوية بشكل كبير السبت المقبل.

ولفتت غانم إلى أن العواصف الترابية والرملية يوم الجمعة ستكون أقل من التي نشهدها الخميس، كما أنها ستنحصر في المناطق الجنوبية أكثر من المناطق الشمالية، موضحة أن اليوم تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتمتد فترة المساء لمحافظات الوجه البحري وكذلك بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وبعض المناطق من وسط الصعيد والصحراء الغربية، ستشهد اليوم سحبًا وأمطارًا رعدية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التواجد خارج المنازل غدًا نظرًا لتجاوز سرعات الرياح 45 كم/ الساعة، مشددة على ارتداء الكمامات يومي الخميس والجمعة، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

الحالة الجوية
الحالة الجوية
الحالة الجوية
الحالة الجوية
الحالة الجوية
الحالة الجوية
IMG_20230607_165130
IMG_20230607_165130
الحالة الجوية اليوم الأربعاء الأرصاد تحذيرات الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرصاد الجوية عواصف ترابية أمطار رعدية حالة الجوية

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