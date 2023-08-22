الأرصاد: استمرار نشاط الرياح واضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن الطقس في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سيحدث فيه انخفاض على مستوى قيم الحرارة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى: «هناك نشاط رياح نشعر به في فترات المساء وساعات الليل يؤدي إلى عدم إحساسنا بنسب الرطوبة، وهو ما يلطف الأجواء ويجعلنا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في معظم محافظات الجمهورية».

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطًا للرياح سيؤدي اليوم إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج سيكون من 2.5 إلى 3.5 متر، والبحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين تمامًا لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.

واستكملت: أما البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، ومؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.