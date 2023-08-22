محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع الموسع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهذا القطاع الحيوي.

يأتي ذلك بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تم وضع الحلول الجذرية لها.

وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية الانتهاء من المشروعات الجارية، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لها حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابي.

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية التنسيق المسبق بين كافة الجهات وتوحيد الرؤى بأفكار غير تقليدية وخارج الصندوق فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ليتم الوصول إلى الأهداف المرجوة التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى، وتساهم فى الاستعداد الجيد لاستقبال الموسم السياحي على الوجه الأكمل.