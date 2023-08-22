الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب

الاجتماع
الاجتماع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع الموسع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهذا القطاع الحيوي. 

 

 

يأتي ذلك بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تم وضع الحلول الجذرية لها. 

 

وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية الانتهاء من المشروعات الجارية، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لها حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابي. 

 

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية التنسيق المسبق بين كافة الجهات وتوحيد الرؤى بأفكار غير تقليدية وخارج الصندوق فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ليتم الوصول إلى الأهداف المرجوة التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى، وتساهم فى الاستعداد الجيد لاستقبال الموسم السياحي على الوجه الأكمل. 

اجتماع محافظ أسوان مشروعات مياه الشرب محافظة أسوان المبادرة الرئاسية حياة كريمة الحلول الجذرية لمشكلات قطاع المياة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

حبس مدير شركة خاصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالدقي

"الخطيب" يطلب من النائب العام حبس مرتضى منصور سنة

تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح الموسم المقبل

محافظ جنوب سيناء: نضاعف جهدنا لدعم المواطن لعبور الأزمة الاقتصادية بسلام

حبس المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته وفبركة صور إباحية لهن بقويسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل