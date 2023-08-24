"الأرصاد": اضطراب الملاحة البحرية وتحذيرات بسبب منخفض البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك تحت عنوان "تحذير بحري لخليج السويس"، محذرة أن سقوط الأمطار يصل لحد السيول على بعض المناطق في البلاد خاصة في سيناء والبحر الأحمر بسبب منخفض البحر الأحمر الحراري.

ووجهت الهيئة العامة لالأرصاد الجوية، مساء الخميس، إنذارًا بحريًا؛ بسبب الاضطراب البحرية لحركة الملاحة البحرية على خليج السويس معتوقعات لسقوط الأمطار يصل لحد السيول على بعض المناطق في البلاد خاصة في سيناء والبحر الأحمر بسبب منخفض البحر الأحمر الحراري

تفاصيل سرعة الرياح

وأكد د.محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات الجوية أن سرعة الرياح قد تصل لنحو 60 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى أن تلك الاضطرابات قد ستمر حتي غدٍ الجمعة، مشيرًا إلى أن الإنذار البحري جاء بسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وتسجيل سرعة الرياح تصل لنحو 60 كم للساعة، ووصول ارتفاع الأمواج لـ3 أمتار ونصف.

أشارت إلى أن سبب تعرض سانت كاترين في جنوب سيناء للسيول يعود لسيطرة منخفض البحر الأحمر الذي يجلب كتلة هوائية رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وكشفت هيئة الأرصاد أن تأثير منخفض البحر الأحمر بأن تعمل الحرارة والجبال المتواجدة بالمنطقة على رفع كمية بخار الماء المتواجدة وعلىحسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له، وتابعت أن السحب الركامية تتكون وتتطور إلى مرحلة تسمى "سي بي" ثم تنمولارتفاعات تصل لـ5000 و6000 متر أو أكثر مشيرة إلى أنها تحتوي على كمية طاقة هائلة، يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا.

يتميز منخفض البحر الأحمر بجلب كتلة هوائية رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وتعمل الحرارةوالجبال المتواجدة بالمنطقة على رفع كمية بخار الماء المتواجدة وعلى حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له.

وتتكون السحب الركامية حتى تتطور إلى مرحلة تسمى ( CB) التى تنمو إلى ارتفاعات تصل لـ 5000 و6000 متر أو أكثر التى تحتوىعلى كمية طاقة هائلة، يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا الذى يتسبب فى بداية انهدام لهذه السحب من الداخل؛ يبدأ بهواء شديدهابط إلى الأرض يتسبب في العواصف الترابية ثم يبدأ بعد ذلك الرعد والبرق، ثم أخيرا يتساقط مطر شديد الغزارة وهذا ما تتميز به هذهالسحب وتغطى هذه السحب مسافات تقدر بالكيلومترات.

◘ اقرأ أيضًا