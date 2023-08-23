الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الخميس رمال مثارة جنوبًا واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر.. والعظمى بالقاهرة 33

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ويكون مثيرا للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة  وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .
 

درجات الحرارة


وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الخميس: 

 القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة. 

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة. 

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة. 

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة. 

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة.


 

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الملاحة البحرية البحر الاحمر القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

كواليس اعتقال ترامب.. لماذا وافق الرئيس السابق على تسليم نفسه إلى السجن؟

رسميا.. موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 المرحلة الأولى

معهد التخطيط ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

"خاله اتهجم عليا في شقتي".. شيماء تطلب الخلع أمام محكمة الآسرة

غرفة العمليات بالوادي الجديد تباشر أعمالها لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)