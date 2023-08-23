الأرصاد: طقس الخميس رمال مثارة جنوبًا واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر.. والعظمى بالقاهرة 33

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ويكون مثيرا للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.



ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .



درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الخميس:

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.



