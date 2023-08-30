شديد الحرارة.. «الأرصاد» تُحذر من طقس آخر أيام أغسطس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس غدٍ الخميس بجميع أنحاء الجمهورية، إذ تشهد البلاد ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد من حرارة اليوم الأخير من أغسطس، غدًا الخميس، إذ تستمر درجات الحرارة في الإرتفاع، حيث من المتوقع أن يشهد الخميس، ارتفاعًا مؤقتًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية غدًا الخميس على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة قد تصل إلى 39 درجة مئوية.

أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدًا ٤٥ درجة مئوية، مُشيرة إلى أنَّ عودة معدلات الحرارة الطبيعية ستكون بداية من الأسبوع المُقبل، حيثُ لم يبقى إلا قليلاً على دخول فصل الشتاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الخميس ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد الجوية بأن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة وبالتالي فإن هناك زيادة في الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الخميس: