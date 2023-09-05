عدلى القيعى يكشف آخر تطورات حالة الخطيب الصحية

طمأن عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالأهلي، الجمهور على صحة كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في رأسه وخياطته 3 غرز، مؤكدًا أنه حضر الماتش اليوم ليطمئن الناس على صحته.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن كابتن محمود الخطيب، يبذل جهدًا غير عادي لأن الأهلي دخله كبير، ولكن التزاماته أكبر وهو دائمًا يتحمل الهموم والمسئولية.

قرعة الأهلي في كأس العالم للأندية كانت متوقعة

وتابع، أن قرعة الأهلي في كأس العالم للأندية، كانت متوقعة ونقابل الاتحاد في بلده بعد الدعم وتحوله لفريق مدجج بالنجوم العالميين، ولكن الأهلي بخبراته ولديه ميزة أن فيه رابطا يربط فريق الكرة بالنادي والإداريين والجمهور أن لديهم حالة من الاعتياد على المباريات الصعبة.

وأكد أن الأهلي سيبذل جهوده ونتمنى أن يكون التوفيق حليفا لنا ونرى الأهلي في أصعب الظروف، وكان يشارك ويقدم، مختتما: ثقتنا أن المدرب يذاكر كثيرًا ويقفل على الفريق، ويقيم الآن مباراة ودية في النمسا ورفض تصويرها.