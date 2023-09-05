الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات جمهورية بتعيين رؤساء الاستئناف ونواب لرئيس محكمة النقض

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارت جمهورية بتعيين رؤساء الاستئناف ونواب لرئيس محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث صدر قرار رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين ٨ من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱۸، وذلك على النحو التالي:

المستشار محمد عامر جادو رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، المستشار إسماعيل عطية إسماعيل رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، المستشار عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة.

والمستشار أحمد أحمد إبراهيم مهران رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية، المستشار محمد نصر سيد أحمد نصر رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف، المستشار إبراهيم أحمد إبراهيم البدراني رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار محمد محمد مصطفى سالم رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

تعيين ٧٩ نائبا لرئيس محكمة النقض


وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين ٧٩ نائبا لرئيس محكمة النقض.
كما تضمن القرار تعيين ٦٨ قاضيا بمحكمة النقض.


تعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 364 لسنة 2023 بتعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة،
كما تضمن القرار أيضًا تعيين 68 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة، وكذلك تعيين 74 مستشارًا بالهيئة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.


قرار جمهوري بتعيين 95 نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 365 لسنة 2023 بتعيين 95 نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما تضمن القرار تعيين 166 وكيلاً عامًا أول للنيابة الإدارية، وتضمن القرار تعيين 248 وكيلا عامًا للنيابة الإدارية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم بتاريخ 5 سبتمبر 2023.

رؤساء الاستئناف النيابة الإدارية قضايا الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة قضايا الدولة محكمة النقض

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