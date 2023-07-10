بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

حصلت "الدستور" على أسماء التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض.

ويُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

وجاء تشكيل مجلس القضاء الأعلى كالآتي: «المستشار حسنى عبداللطيف رئيسا ومحمود سعيد محمود عبدالله النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار إسماعيل عطية محمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد حماد عبدالهادى رئيس محكمة استئناف طنطا والمستشار حمادة الصاوي النائب العام».