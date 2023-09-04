استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، وذلك بالديوان العام، لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون، وبحضور المستشار محمد موسى مستشار بهيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ببورسعيد

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه، تقدم المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت إنجازًا غير مسبوقًا تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وأن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الأجهزة التنفيذية ورجال الهيئة، متمنيًا مزيد من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق

وفي شأن آخر التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد وذلك لمتابعة سير ومستجدات العمل داخل المركز و الذي يشرف على العديد من الملفات والمشروعات الهامة ، بحضور المهندس سيد خلف مستشار المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشباب العاملين بالمركز، مؤكدا أن مركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد من الإدارات الهامة المنشأة حديثا ببورسعيد، تماشيا مع خطة التحول الرقمي ببورسعيد، مؤكدا على الدور المهم الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن كافة شبكات المرافق والمباني والمنشآت المختلفة بالأحياء علي مستوي المحافظة، فضلا عن الإشراف على عدد من المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير مناطق جنوب بورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن الإدارة الجديدة أصبحت نموذج يحتذى به علي مستوي الجمهورية ، مشيدا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في الإدارة، موجها بتكثيف الجهود واستمرار تطوير أسلوب العمل، كما ناقش اللقاء، ٱخر مستجدات الأعمال حول عدد من ملفات عمل المركز، وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للمركز للحفاظ على المستوى المتميز في أداء العمل.

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