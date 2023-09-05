غلق كلى لطريق بلبيس وتحويلات مرورية مهمة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عمارة مدير الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال الصرف الصحى لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق السويس وصولاً للجبل الأصفر، مما يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 6 /9 /2023 ولمدة 30 يوما، وتحويل الحركة المرورية على النحو التالى:

القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى، فيسارا طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية في الجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنظيم الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور ومواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، خاصةً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية للممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير، الذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصري الكبير.

وستستمر هذه الخدمات على مدار 24 ساعة في خلال فترة إغلاق طريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم، وذلك لمدة خمسة أيام تبدأ من الساعة 12 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 5 /9 /2023 وتنتهي يوم السبت الموافق 9 /9 /2023.

وسيتم تحويل حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية ويرغبون في السير اتجاه طريق الفيوم، حيث ستكون الخطوة هي الدخول يمينًا إلى الطريق البديل المخصص لذلك، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع شركات التنفيذ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات اللازمة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.