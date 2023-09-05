الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهالى سيناء يشكرون الرئيس السيسى: "سيناء فى قلبك وأنت فى قلوبنا"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه أهالي سيناء الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تسليمهم عقود تمليك الأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء.

وعبر أهالي سيناء خلال لقائهم مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، عن سعادتهم باستلامهم عقود التمليك.

ما حدث في عهد الرئيس السيسي لم يحدث في أي دولة في العالم

وقال أحد الأهالي: "سيناء تشكرك جزيل الشكر، مكناش نحلم، ولا نعرف إننا غاليين عندك يا ريس، سيناء في قلبك، واحنا في قلبك وأنت في قلوبنا".

وأضاف آخر: "ما حصل في عهد الرئيس السيسي، لم يحدث في أي دولة في العالم، استلمنا العقود، لم نكن نحلم نراها واليوم يوم عيد".

وقالت أحد الأهالي: "احنا من 2002 ونطالب بحصولنا على عقود التمليك، الأرض هنا بنزرعها بمحاصيل مختلفة، الزراعة أساس البلد، وتسلمينا عقود تمليك الأرض، رسالة قوية لاهتمام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية".

فيما وجه أحد مشايخ البدو في سيناء، الشكر إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة لنجاحهم في القضاء على الإرهاب، وقال أحد شيوخ سيناء، إن تسليم المواطنين عقود تمليك للأراضي الزراعية في سيناء، خطوة جديدة لعدم السماح لعودة الإرهاب مرة أخرى، وخطوة لتحقيق التنمية في سيناء، كما أن تمليك الأراضي يعد الأول من نوعه في تاريخ سيناء.

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