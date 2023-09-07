لا يفوتك هذا المساء|قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023.. ومحمد صلاح باقٍ في ليفربول

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي على رأس القائمة

تصدرت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 مؤشرات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلانها بشكل رسمي وتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قائمة المرشحين والتي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مساء أمس الأربعاء.

وتضمنت قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2023، على كتيبة من النجوم مع النجم المصري محمد صلاح، أبرزهم ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي، وغيرهم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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المخرج خالد جلال: ماجد الكدواني كان يحاول إقناعي بالتمثيل وكنت أرفض

أوضح المخرج خالد جلال، سبب اتجاهه نحو الإخراج، قائلاً: "إن الفنان ماجد الكدواني دائمًا ما كان يقنعني بالتمثيل لكني كنت أرفض".

وأضاف المخرج خالد جلال خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال عبر قناة القاهرة الإخبارية: "لم يكن ضمن أحلامي أبدًا أن أكون ممثلًا، لكن من الممكن أن أمثل أمام أصدقائي في بعض الأحيان، حيث مثلت أمام. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مقرر الشباب بالحوار الوطنى: التمكين السياسى للشباب حدث فى عهد الرئيس السيسى

كشف النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بـالحوار الوطني، عن التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه فى عهد الرئيس السيسى تم التمكين السياسي للشباب بنسبة 21% في برلمان 2021. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على بائع جائل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بين الأهالى تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض التحصل منه على مبالغ مالية لتركه والسماح له بافتراش السوق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الداخلية تكشف حقيقة سير قائد سيارة برعونة فى مدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام سائق سيارة بالسير برعونة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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البرهان: نركز في المرحلة الحالية على إيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، نركز في المرحلة الحالية على إيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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غير قابل للمساس.. محمد صلاح باق في ليفربول والتفاوض في 2024

تأكد استمرار محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي مع فريقه خلال الموسم الجاري، وعدم رحيله عن الفريق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مصر تصعد لنصف نهائى كرة القدم للساق الواحدة بدورة الألعاب الأفريقية البارالمبية

فاز منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة على نظيره الرواندي بنتيجة 4 /2 ليصعد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الإفريقية البارالمبية والتي تقام في العاصمة الغانية أكرا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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