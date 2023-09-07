مقرر الشباب بالحوار الوطنى: التمكين السياسى للشباب حدث فى عهد الرئيس السيسى

كشف النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بـالحوار الوطني، عن التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه فى عهد الرئيس السيسى تم التمكين السياسي للشباب بنسبة 21% في برلمان 2021.

وأضاف أنه في العهود السابقة كانت نسبة الشباب 8% في برلمان 2010، و11% في برلمان 2012، و15% في برلمان 2015.

وأوضح أن الطلاب في جلسة اليوم قدموا مقترحاتهم ومشاكلهم من خلال قانون انتخابات اتحاد الطلبة، موضحاً أنه تمت المطالبة بالربط بين اللجان النوعية داخل اتحادات الطلبة بالمدارس والجامعات مع الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن الشباب طالبوا بالمشاركة في تعديل وتطوير برامج الحكومة وكان لهم رؤية محترمة جدا في هذا الشأن، مشيراً إلى أن أهم المشاكل التى تواجه الشباب الدعم المادي والتراخيص للأنشطة الطلابية.