مقرر الثقافة بالحوار الوطني: هناك دعوة قوية لعودة المسرح إلى أمجاده

كشف الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، عن مقدمات أن تكون المكونات الثقافية والصناعات الثقافية جزء من الاقتصاد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن جلسات اليوم بالحوار الوطني يناقش الصناعات الثقافية من السينما والدراما ثم المسرح والموسيقى والغناء.

وأضاف أن الجلسة مازالت منعقدة لمتابعة بقية القضايا من الفنون والنشر وقضايا الطفل وباقي قضايا الصناعات الثقافية، مؤكداً أن الصناعات الثقافية أصبحت اقتصاد حالياً وليس فقط مجرد قوى ناعمة أو تأثير في المجتمع.

وأشار إلى أنه تم تسمية ذلك بالاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية، مؤكداً أن الدولة هي الراعية والداعمة والمنتجة للقوى التي تنظم بها شئون المجتمع ومنها الثقافة، من خلال إعطاء حقوق التصوير والأداء العلني والمسائل الخاصة بتشجيع ودعم الصناعات الثقافية، متابعاً: "هناك دعوة قوية لعودة المسرح إلى أمجاده".