الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسي أكثر الرؤساء الداعمين للشباب واقعياً

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل جلسات الحوار الوطني اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن جلسات اليوم بالحوار الوطني ناقشت المحور المجتمعي.

وأضاف أن الجلسة كانت ممتعه بالشباب وكان هناك إدارة جيدة للجلسة من المقرر والمقرر المساعد، موضحاً أنه كان سعيد بالتنوع الموجود في الآراء بين الشباب والقيادات الشبابية بين الاتحادات الطلابية وبعض المشرفين عن الأنشطة الطلابية.

وأشار إلى أن الحوار كان يتركز علي عدد من الموضوعات منها التعديل في اللائحة الطلابية بين الجامعات، فضلاً عن أهمية دور التوعية السياسية داخل الجامعة، مؤكداً عن الشباب يحظى بدعم كبير من الدولة والقيادة السياسية، وأن الرئيس السيسي أكثر الرؤساء الداعمين للشباب علي أرض الواقع.

الحوار الوطنى طلعت عبدالقوي اكسترا نيوز المحور المجتمعي الرئيس السيسي

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