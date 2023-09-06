ضياء رشوان عن مناقشات حرية الرأى فى الحوار الوطنى: كانت الأكثر سخونة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة التي ناقشت قضية دعم حرية الرأي والتعبير كانت من أكثر الجلسات سخونة منذ أن بدأ الحوار الوطني، معقبًا: "الأسخن هنا بمعنى اختلافات وخلافات وصلت في لحظة من اللحظات إلى نوع من الآداء غير المرضي، خاصة بالنسبة لي شخصيًا، وقد تدخلت بشكل قوي".

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن غير المرضي كان التقاذف بالاتهامات، لافتا إلى أنه إذا كان كل شخص يريد أن يظل في خندقه، إذن فلن يكون هناك حوار وطني، إذا كان كل شخص يرى الآخر بالصورة السلبية التي بدت عند البعض في هذه الجلسة.

وأوضح أن الجالسين على مائدة الحوار الوطني هم تحالف 30 يونيو، الذي صنع الثورة والذي كان مهددًا بالكامل، إذا تفرق لكانت البلد وأطراف هذا التحالف في خطر كبير، وبالتالي لا يجب أن نأتي في الذكرى العاشرة لـ 30 يونيو ونحن في ظل دعوة حوار وطني من رئيس الجمهورية مدرك للفوارق والاختلافات بيننا، حتى نقاذف بعضنا بالاتهامات التي لا أرضى عنها.