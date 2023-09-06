لا يفوتك هذا المساء| أعداد المتقدمين لـ"100 يوم صحة".. وسعر اليورو خلال التعاملات المسائية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"الصحة": تقديم 407 آلاف و738 خدمة فى "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 407 آلاف و738 خدمة، من خلال حملة “100 يوم صحة” أمس الثلاثاء 5 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات التي قدمتها حملة “100 يوم صحة” تضمنت 10 آلاف و864 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 28 ألفًا و38 خدمة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4494386

"الأجواء تجنّن".. رواد مهرجان القلعة يشيدون بالتنظيم والحفلات

عبّر عدد من رواد مهرجان القلعة عن سعادتهم بالفعاليات، مؤكدين أن التنظيم والحفلات رائعة جدًا.

وقالت إحدى رواد مهرجان القلعة لكاميرا "الحياة اليوم": "منذ لحظة وصولي لحد ما دخلت على الكرسي مكاني مفيش أي حاجة سيئة حصلت". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4494422

أحد علماء الأزهر: "المخُصب" عادة جاهلية وهي من الكبائر واسوأ أنواع الزنا

قال إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المحلل، يعتبر زنا ولا يسمى زواجًا وما يترتب عليه عند رجوع الزوجة لزوجها الأول يكون زنا أيضًا لأن عقد الزواج لابد أن يكون أبديًا وليس محددًا بفترة وتحديده يجعل العقد فاسد.

وطالب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، المشرع المصري أن يكون الطلاق موثقًا في قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن الناس تلجأ لهذا الأمر بسبب الطلاق الشفوي وأنه لابد من الطلاق على يد مأذون كما كان الزواج على يد مأذون. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4494419

"أمن الجيزة" يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة بترعة المريوطية

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المريوطية في الهرم، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المريوطية في الهرم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4494357

77 % من الشباب الأمريكى غير مؤهل للخدمة العسكرية.. تقرير يكشف الأسباب

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على أزمة الشباب الأمريكي غير مؤهلين للخدمة العسكرية، حيث يواجه الجيش الأمريكي أزمة تجنيد غير مسبوقة.

ذكرت الصحيفة أن التحديات الصحية والتعليمية والسياسية والاجتماعية تعمل على تقويض الاستعداد القتالي للقوة ضد الخصوم القريبين من أقرانهم بما في ذلك الصين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4494369

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 42.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 18.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 24 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4494365

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

نقدم آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4494294

بعد ضبط مجموعة من اللصوص.. ما هي عقوبة سرقة أبواب المقابر؟

تمكنت الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر بالبحيرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4494222