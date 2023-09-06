"أمن الجيزة" يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة بترعة المريوطية

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المريوطية في الهرم، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المريوطية في الهرم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم انتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.