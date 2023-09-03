العثور على جثة طفلة متحللة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

استقبل مستشفى طامية المركزي اليوم الأحد، جثة طفلة متحللة عثر عليها أحد قائدي السيارات الأجرة بطريق أسيوط الغربي بدائرة المركز طامية بمحافظة الفيوم، أثناء الوقوف لنزول أحد الركاب لقضاء حاجته فشاهد جثة الطفلة فأسرع وأبلغ باقي الركاب وتم إبلاغ شرطة النجدة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ قائد سيارة أجرة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم بعثور أحد الركاب على جثة طفلة متحللة وفي حالة تعفن.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم أحمد الصوفي رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية جثة طفلة تبلغ من العمر شهر ونصف في حالة تعفن.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتكثف رجال المباحث الجنائية بالمركز التحريات الأولية لمعرفة من ألقاه في الصحراء وكشف سر الطفلة المجهولة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقته.

وفي وقتٍ سابق، لقيت ربة منزل مصرعها دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص مسرعة على الطريق الدائري، بدائرة محافظة الفيوم، أثناء عبورها الطريق، حيث عبرت الطريق أمام السيارة فجأة فاختلت عجلة القيادة في يد السائق، ولم يتمكن من التوقف فصدمها لتسقط (جثة هامدة).

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم الدائري أمام المارّة، وهرع الجميع لإزالة الجثة من الطريق، ووضعها على جانب الطريق لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.